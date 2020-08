Provident: Na wyprawkę szkolną Polacy wydadzą średnio 330 zł na ucznia

"Blisko połowa rodziców, kupując wyprawkę szkolną, chce zmieścić się w kwocie 300 zł. Tylko co piąty wyda na ten cel od 400 do 500 zł, a na zakupy powyżej tej kwoty stać będzie niemal 15% opiekunów. Od kilku lat artykuły szkolne przestały być znacznym wyzwaniem dla naszego budżetu. Istotny wpływ mają na to programy socjalne, które znacząco pomagają w sfinansowaniu wyprawki" - powiedziała ekspert ds. PR w Provident Polska Magda Maślana, cytowana w komunikacie.