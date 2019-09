Przegląd informacji ze spółek

Grupa Żywiec otrzymała protokół, sporządzony w ramach kontroli podatkowej , prowadzonej w spółce przez Naczelnika Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach (ŚUCS), podała spółka. Wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego, jakie mogłoby zostać nałożone na spółkę, to ok. 59 mln zł z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych oraz 46 mln zł z tytułu odsetek . .

Oferta konsorcjum w składzie: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia (spółka z grupy Mirbudu) oraz Mirbud, warta 254,15 mln zł, została uznana jako najkorzystniejsza w przetargu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) na "Budowę autostrady A18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760", podał Mirbud.

Moody's Investors Service obniżył perspektywę ratingu depozytów mBanku do negatywnej ze stabilnej i podtrzymał tę ocenę wiarygodności kredytowej na poziomie A3, podała agencja.

Konsorcjum grupy kapitałowej GPW podpisało memorandum w sprawie współpracy z Elewarr na stworzenie sieci magazynów autoryzowanych, przeznaczonych do przechowywania zbóż będących przedmiotem obrotu giełdowego na "Platformie Żywnościowej", w szczególności na bazie magazynów zbożowych będących w posiadaniu Elewarr i spółek zależnych, podała GPW.

Powierzchnia salonów sprzedaży Monnari w II połowie roku zwiększy się o kolejne 1,5 tys.m2, ale będzie to głównie efektem zwiększania powierzchni obecnych placówek, wynika ze słów przedstawicieli spółki.

Grupa MOL wmurowała kamień węgielny pod budowę kompleksu polioli w Tiszaújváros na Węgrzech. Łączna wartość inwestycji, która docelowo ma produkować ok. 200 tys. ton polioli rocznie, wyniesie 1,2 mld euro. To największa pojedyncza inwestycja organiczna w historii węgierskiego koncernu.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie Trakcja PRKil podjęło uchwałę ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję 10,28 mln akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz między 13,01 mln a 25,01 mln akcji zwykłych imiennych serii C w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z uchwał.

Ronson Development wprowadził do oferty 176 mieszkań w ramach IV etapu osiedla Miasto Moje na warszawskiej Białołęce, podała spółka. W IV etapie inwestycji zrealizowana zostanie także ostatnia część Pasażu Wisła, unikatowego konceptu skupiającego liczne udogodnienia dla mieszkańców.

ML System uruchomił sprzedaż modułów fotowoltaicznych do klientów indywidualnych, zainteresowanych uczestnictwem w programie "Mój prąd", podała spółka.

P.A. Nova zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Krosno, będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, za 1 822 285 euro, oraz warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Sosnowiec, będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro, podała spółka. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) dokonała kolejnej okresowej weryfikacji i kwalifikacji akcji spółek do segmentu lista alertów. Do segmentu zakwalifikowane zostały akcje 38 emitentów, a akcje 3 emitentów (Atlantis, Korporacja Budowlana Dom, Zremb-Chojnice) przestały być kwalifikowane do listy, podała giełda.