Przegląd informacji ze spółek

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) utrzymała nałożenie na Alior Bank kar pieniężnych za naruszenia ustawy o obrocie instrumentami finansowymi , podał regulator.

Zarząd Jujubee podjął uchwałę w formie aktu notarialnego w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję 150 tys. akcji w cenie 2 zł za sztukę, w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, skierowaną do menedżerów, podała spółka.

Zarząd British Automotive Holding (BAH) zdecydował o wdrożeniu zmian w funkcjonowaniu grupy, mających na celu w szczególności usprawnienie procesów decyzyjnych związanych z działalnością należących do grupy spółek dilerskich.

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 2 582,9 mln zł na koniec listopada, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 570 mln zł mln zł.

Miraculum otrzymał potwierdzenie warunków współpracy z Alibaba.com w zakresie dystrybucji produktów marki Chopin klasy premium, podała spółka.

Konsorcjum Vigo System (lider) i Wojskowej Akademii Technicznej podpisało z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) umowę o dofinansowanie projektu badawczego pt: "Sensory dla przemysłu 4.0 i IoT" w ramach konkursu "Ścieżka dla Mazowsza" kwotą 14,57 mln zł, podała spółka.

Drageus Games planuje osiem premier gier do wydania w grudniu 2019 r. oraz w styczniu 2020 r., podała spółka.

Grupa PKN Orlen prognozuje produkcję energii elektrycznej na poziomie ok. 8 TWh w 2019 roku, poinformował prezes Daniel Obajtek.

Feerum spodziewa się, że IV kw. 2019 r. będzie pod względem przychodów lepszy r/r i spółka tym samym przekroczy historyczny poziom 200 mln zł rocznej sprzedaży, poinformował członek zarządu Piotr Wielesik.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez VRG wyniosły około 97,8 mln zł w listopadzie i były wyższe o ok. 46,2% w skali roku, podała spółka. W ujęciu narastającym, w okresie styczeń-listopad 2019 roku przychody wyniosły ok. 908,8 mln zł i były wyższe o ok. 38,3% r/r.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) podpisał umowę o współpracy z gminą Skała w celu wspierania mieszkańców w wymianie systemów ogrzewania na ekologiczne, realizacji projektów termomodernizacyjnych oraz innych komplementarnych z rządowym programem "Czyste Powietrze", podał bank.

Gaming Factory pozyskało licencję na wydanie "World War 2 - Bunker Simulator", podała spółka. To kolejny tytuł w portfolio studia związany z tematyką bitewną. Gra w pełnej wersji będzie dostępna w II połowie 2020 roku. Producentem tytułu jest notowana na NewConnect spółka Art Games Studio.

Grupa Ferrum liczy na pozyskanie ok. 31 mln zł ze sprzedaży nieruchomości inwestycyjnej w Katowicach, o powierzchni 7,5 ha, poinformował prezes Krzysztof Kasprzycki.

Inpro nie otrzymało pozwolenia na użytkowanie osiedla siedmiu budynków wielorodzinnych wraz z infrastrukturą Azymut w Gdyni, podała spółka. Wniosek został złożony 10 października 2019 r., a 12 listopada na wezwanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego spółka uzupełniła wskazaną dokumentację.

Movie Games odnotowało ponad 70 tys. graczy oczekujących na premierę gry "Lust From Beyond", podała spółka. Produkcja będzie łączyła symulator kierowcy ciężarówki z grą survivalową.

Udział eksportu w przychodach Grupy Ferrum powinien wzrosnąć do co najmniej 50% w 2020 roku, w porównaniu do 35-40% obecnie, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kasprzycki.

Ferrum planuje budowę nowego magazynu o pojemności około 40 tys. ton, towarzyszącego nowej linii do produkcji rur, uruchomionej w 2018 roku, poinformował ISBnews prezes Krzysztof Kasprzycki. Wartość inwestycji to 2,5-3 mln zł.

Portfel zamówień Grupy Ferrum na 2020 rok to ponad 160 mln zł, poinformował prezes Krzysztof Kasprzycki.

Grupa Ferrum osiągnie w tym roku rekordową sprzedaż - na poziomie ok. 400 mln zł, zapowiedział prezes Krzysztof Kasprzycki. Co najmniej taki sam poziom sprzedaży grupa chciałaby osiągnąć także w 2020 roku.

Aplikacja mobilna CCC zanotowała ponad 1 mln użytkowników po 8 miesiącach od uruchomienia, podała spółka. W 2020 roku planowane jest udostępnienie aplikacji dla użytkowników na rynkach zagranicznych, na których obecne jest CCC.

Banku Pekao będzie kontynuować realizację dotychczasowej strategii, koncentrując się na cyfryzacji i transformacji operacyjnej, a także podtrzymuje cele finansowe i technologiczne na kolejne lata, poinformował nowy prezes Marek Lusztyn.

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 6,8 USD/b w listopadzie 2019 r. wobec 12,7 USD/b miesiąc wcześniej i 14 USD/b w listopadzie 2018 r., podała spółka.

GetBack w restrukturyzacji złożył informacje o realizacji planu restrukturyzacji wraz z jego aktualizacją do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej, Wydział VIII Gospodarczy do spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych oraz do Sądu Okręgowego we Wrocławiu, XI Wydział Gospodarczy Odwoławczy, podała spółka. Przedłożony plan restrukturyzacji zakłada, że nadwyżka środków pieniężnych wygenerowana w trakcie realizacji układu zostanie przeznaczona na przyspieszenie płatności pierwszych dwóch rat oraz na rezerwę na pokrycie wydatków nieujętych w planie restrukturyzacji.

Strategiczny plan "Team 23" UniCredit zakłada m.in. średnioroczny wzrost (CAGR) przychodów o 0,8%, do 19,3 mld euro w 2023 r., podał bank. Bazowy zysk netto w 2023 r. ma wynieść 5 mld euro.

OPTeam - razem z Innova - zawarł umowę z Morgan Stanley & Co. International plc jako wyłącznym doradcą finansowym w związku z transakcją sprzedaży akcji spółki Centrum Rozliczeń Elektronicznych Polskie ePłatności (PeP), podała spółka.

BBI Development podjął decyzję o rozpoczęciu analizy aktualności i wykonalności dotychczasowych założeń i przeglądzie alternatywnych opcji strategicznych dla projektu "Małe Błonia" w Szczecinie, podała spółka.

PKP Cargo podpisało z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi (PKP PLK) umowę o wykorzystanie zdolności przepustowej do przewozu rzeczy w rozkładzie jazdy pociągów 2019/2020 w okresie od 15 grudnia 2019 r. do 12 grudnia 2020 r., podało PKP Cargo. Przewidywana wartość umowy w okresie jej obowiązywania wynosi łącznie 608,9 mln zł netto (749,1 mln zł brutto).

Zarząd LiveChat Software zdecydował o wypłacie zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku netto za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,6 zł za akcję, podała spółka.

Enea dokonała alokacji na rzecz jednego podmiotu 10 000 szt. obligacji serii ENEB0624 o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł, podała spółka.

Tagi: giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące