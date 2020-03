Przegląd informacji ze spółek

Łączne przychody Grupy BoomBit wyniosły 12,7 mln zł w lutym 2020 r. co oznacza wzrost o 50% m/m, podała spółka. Nakłady marketingowe wyniosły w tym okresie łącznie 6,5 mln zł (wzrost o 73% m/m).

Elektrotim zawarł umowę przeniesienia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz własności budynków we Wrocławiu przy ulicy Stargardzkiej za 13,53 mln zł, podała spółka.

Bank Millennium, jako pierwszy bank w Polsce, udostępnił w aplikacji mobilnej możliwość zakupu biletów do kina we współpracy z Heliosem, największą siecią kin w Polsce dzięki pełnej integracji systemu kinowego z bankowym. Klienci banku mogą wygodnie i szybko sprawdzić w aplikacji repertuar kina, wybrać miejsca i kupić bilety oraz udostępnić je znajomym, podał bank.

Gaz-System zawarł z Zespołem Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja umowę na przyłączenie do sieci przesyłowej nowego bloku gazowo-parowego w Elektrociepłowni Czechnica w Siechnicach k/Wrocławia, podał Gaz-System.

P.A. Nova podpisała umowy ze spółkami Grupy Savpol na wybudowanie hal magazynowych z zapleczem biurowo-socjalnym. Wartość umów to 18,65 mln zł, podała spółka.

Arctic Paper planuje wyprodukować co najmniej 15 tys. ton papieru opakowaniowego w 2020 roku, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. To o 200% więcej niż w roku 2019.

Pierwsza partia 1 mln litrów płynu do dezynfekcji rąk produkowanego przez Orlen Oil w zakładzie produkcyjnym w Jedliczu trafi na rynek w ciągu dwóch tygodni, zapowiedział PKN Orlen.

Arctic Paper przewiduje poprawę wyników finansowych grupy w 2020 roku, ale na pewno nie z taką dynamiką, jak w roku 2019, zapowiedział prezes Michał Jarczyński. W 2019 r. EBITDA grupy wzrosła o 27% do 278 mln zł, a zysk netto o 123% do 124,7 mln zł.

Orlen Oil - spółka z Grupy PKN Orlen - w ciągu kilku dni planuje rozpocząć produkcję płynów aseptycznych do dezynfekcji rąk, zapowiedział prezes koncernu Daniel Obajtek.

Echo Investment sprzedało 230 mieszkań w lutym br. w porównaniu do 152 umów zawartych w lutym 2019 r., a przekazało 9 w porównaniu do 9 rok wcześniej, podała spółka.

Pomiędzy Budimeksem a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) została zawarta umowa na zaprojektowanie i budowę drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Bobolice; Odcinek 1 węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem), podała spółka. Wartość umowy to 471,4 mln zł netto (579,8 mln zł brutto).

Arctic Paper zakłada w kolejnych latach powrót do polityki dywidendowej, przewidującej wypłatę dla akcjonariuszy przeciętnie jednej trzeciej zysku netto, poinformował prezes Michał Jarczyński.

Alior Bank otrzymał zgodę Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) na zdjęcie dolnego ograniczenia rozpoznania korzyści kapitałowych (tzw. floor) w zakresie stosowania metody zaawansowanej (AMA) zarządzania ryzykiem operacyjnym, podał bank. Oznacza to, że bank może bez tego ograniczenia ustalać wymóg kapitałowy na ryzyko operacyjne, a tym samym - w pełni wykorzystać metody zaawansowanej, która jest stosowana w banku od 2018 roku.

Eva Longoria we współpracy z eobuwie.pl stworzyła linię butów sygnowaną jej nazwiskiem, podało eobuwie.pl - spółka zależna CCC. Pierwsze produkty z kolekcji są dostępne na 15 europejskich rynkach, wyłącznie w sklepach należących do eobuwie.pl.

Budimex rozpoczął badania nad samonaprawialnymi (eng. self-healing) mieszankami mineralno-asfaltowymi, podała spółka. Partnerem naukowym jest Politechnika Warszawska, a projekt jest współfinansowany ze środków krajowych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Prace badawcze potrwają do grudnia 2022 roku. Wartość projektu wynosi 4 020 928,27 zł, a kwota dofinansowania - 2 588 343,21 zł.

Games Operators planuje utrzymywać portfolio 10-20 gier w produkcji, co powinno przełożyć się na ok. 4-8 premier rocznie, poinformował prezes Bartłomiej Gajewski. W tym roku jako producent i wydawca spółka ma wprowadzić 2 gry i kolejne 8 - jako wydawca.

Games Operators chce w przyszłości przeznaczać na dywidendę do 90% zysku za dany rok, pod warunkiem, że po wypłacie dywidendy środki na rachunku spółki będą wystarczające do sfinansowania wszystkich projektów gier znajdujących się w portfelu rozwijanych produkcji, podała spółka w prospekcie emisyjnym.

Games Operators rozpoczyna ofertę publiczną akcji. Zapisy inwestorów indywidualnych potrwają od 5 do 11 marca, podała spółka. W ramach oferty inwestorzy mogą objąć do 250 tys. akcji nowej emisji oraz nabyć do 1 mln akcji sprzedawanych przez dotychczasowych właścicieli. Cena maksymalna została ustalona na poziomie 28,50 zł za akcję.