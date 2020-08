Przegląd informacji ze spółek

Po przeanalizowaniu wyników finansowych za I połowę 2020 roku, oraz uwzględniając dotychczasowy wpływ pandemii koronawirusa COVID-19 na metryki biznesu, zarząd Legimi podjął uchwałę aktualizującą prognozę finansową na rok 2020. Zakłada ona m.in. wzrost sprzedaży o 21%, przy wzroście kosztów o 26% oraz spadek zysku netto o 9% - do 2,33 mln zł, podała spółka .

Ewaluacja nowego testu diagnostycznego Allplex(TM) SARS CoV2 & RV Essential, umożliwiającego diagnostykę wirusa SARS-CoV-2 oraz 17 innych wirusów oddechowych w jednym protokole laboratoryjnym została zakończona, podał GenXone. Zakończona ewaluacja umożliwi spółce wprowadzenie przedmiotowego testu do oferty i rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej, co nastąpi na początku września br.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt Polwaksu, sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii E oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii E, praw poboru akcji serii E oraz praw do akcji serii E, podała Komisja.

Rada nadzorcza R22 powołała do zarządu Jakuba Dwernickiego, powierzając mu funkcję prezesa oraz Roberta Stasika na stanowisko wiceprezesa, podała spółka.

Akcjonariusze Rainbow Tours zdecydowali na walnym zgromadzeniu, by zysk netto za rok obrotowy 2019 w łącznej kwocie 26,12 mln zł pozostawić w spółce jako zyski zatrzymane, wynika z podjętych uchwał.

7Levels zawarł umowę o udzielenie licencji ze studiem Home Net Games Teresa Dymek na grę "Warplanes: WW1 Sky Aces", podała spółka. Umowa dotyczy udzielenia przez licencjodawcę na rzecz spółki licencji w zakresie niezbędnym do wydania gier na platformę Nintendo Switch.

Zwyczajne walne zgromadzenie Newagu zdecydowało o wypłacie dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości 45 mln zł, co stanowi 1 zł na jedną akcję, podała spółka.

SimFabric podpisał umowę z ASI Gaming Investment Group, które zobowiązało się do nabycia 150 tys. akcji serii C MobileFabric oraz 150 tys. akcji serii B VRFabric, poinformowała spółka. Cenę emisyjną ustalono na poziomie 17 zł za akcję i w wyniku transakcji do każdej ze spółek wpłynie kwota 2,55 mln zł.