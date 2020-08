Przegląd informacji ze spółek

Intersport Polska odnotował 6,17 mln zł straty netto w 2020 r. w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Intersport Polska odnotował 6,17 mln zł straty netto w 2020 r. w roku obrotowym 2019/2020, tj. od 1 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2020 r., wobec 5,28 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Akcjonariusze Compa upoważnili zarząd do skupu do 295 910 akcji spółki za cenę od 80 do 150 zł za walor w celu umorzenia, wynika z uchwał walnego.