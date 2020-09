Przegląd informacji ze spółek

Kruk podjął decyzję w sprawie emisji obligacji serii AK1 w ramach VII Programu Emisji Obligacji Publicznych oraz ustalenia ostatecznych warunków emisji tych obligacji, podała spółka. Emisja obejmie nie więcej niż 250 tys. obligacji o łącznej wartości nominalnej do 25 mln zł, z terminem wykupu przypadającym na 25 września 2025 r.

PKN Orlen oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) podpisały list intencyjny w celu analizy możliwości realizacji wspólnych inwestycji: bloku gazowego CCGT w Ostrołęce o mocy ok. 750 MW netto do końca 2024 roku oraz rozwoju biogazowni (projekty), podały spółki w komunikatach. Strony zakładają, że w przypadku pozytywnego wyniku analiz, wiążące projekty umów dotyczących współpracy zostaną opracowane do 30 października 2020 r.