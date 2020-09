Przegląd informacji ze spółek

Lokum Deweloper wprowadził do sprzedaży 107 mieszkań w inwestycji Lokum Verde we Wrocławiu, podała spółka.

Gaz-System wybrał ofertę Budimeksu wartą 314,8 mln zł netto jako najkorzystniejszą w przetargu na budowę odcinka Goleniów - Ciecierzyce gazociągu DN1000 Goleniów - Lwówek wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, podał Budimex

Ponad 2 tysiące przedsiębiorstw z drugiego i trzeciego etapu wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) wybrało ofertę przygotowaną przez Pekao TFI, podał Bank Pekao. Chodzi o firmy zatrudniające od 20 do 49 oraz od 50 do 249 pracowników, które umowę o zarządzanie PPK muszą zawrzeć do 27 października. Celem Pekao jest 10% udziału w rynku PPK.