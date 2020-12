Przegląd informacji ze spółek

Polski Holding Nieruchomości (PHN) podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 325 000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii B o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 325 mln zł, emitowanych w ramach programu o wartości do 1 mld zł w trybie oferty publicznej, podała spółka .

Spółka zależna Medinice - MediData uzyskała patent nadany przez amerykański urząd patentowy (United States Patent and Trademark Office) na wynalazek "Krioaplikator do małoinwazyjnej ablacji kardiochirurgicznej" (CoolCryo), podała spółka.

Noobz from Poland oczekuje debiutu na rynku NewConnect w I kw. 2021 r., poinformował prezes Jarosław Kotowski. Noobz from Poland planuje także debiut swojej spółki zależnej Rookiez from Warsaw w 2022 r.