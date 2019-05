Przegląd prasy

--Emilewicz: Polscy przedsiębiorcy są w rzeczywistości bardziej innowacyjni, niż pokazują to oficjalne statystyki

--41% amerykańskich firm produkujących w Chinach myśli o przeniesieniu zakładów do innych krajów lub już to zaczęła robić

--Związkowcy chcą podwyżki płacy minimalnej do 2520 zł w 2020 r.

--Polska przegoniła w 2018 r. Niemcy i stała się największym - ilościowo - eksporterem żywności do Czech

--Aktualny portfel zamówień Grupy ZUE wynosi ok. 1,8 mld zł

-- OT Logistics nabędzie 0,7% akcji operatora portu Luka Rijeka za ok. 3,3 mln zł

--PKP Energetyka ma umowę na utrzymanie sieci trakcyjnej PKP PLK do 2023 r.

--BAH otrzymał zaproszenie do negocjacji przedłużenia umowy importerskiej z JLR

--Lokum Deweloper nabył dwie nieruchomości we Wrocławiu pod 500 lokali

--Anwil z Grupy Orlen rozpoczął budowę III linii do produkcji nawozów azotowych

--JMP otwiera 2905. Biedronkę, tworząc ok. 40 nowych miejsc pracy

--Glapiński: Wejście Polski do strefy euro niezasadne ekonomicznie i politycznie

--Glapiński: Dopóki będę prezesem NBP, Polska nie wejśdzie do ERM 2 i strefy euro

--Emilewicz: Wzrost produkcji przemysłowej powinien być zbliżony do 7% r/r w maju

--Kaufland: Przy marketach powstanie kolejnych 5 stacji GreenWay do końca 2019 r.

--MI skierowało do konsultacji projekt ustawy dot. programu Kolej+

--Millennium TFI zostało wpisane do ewidencji PPK

--Tauron zaoszczędzi ok. 100 mln zł przy dostosowaniu bloku w Łagiszy do norm BAT

--Przychody Asbisu spadły wstępnie o ok. 20% r/r do ok. 99 mln USD w kwietniu