Przegląd prasy

--Kandydatów do pracy w służbie cywilnej jest aż 4,5 razy mniej niż 5 lat temu

--W zakładach Toyoty w Laskowicach ruszyła produkcja 2-litrowych silników do napędów hybrydowych

--Prezes Taurona: Chcielibyśmy, żeby w naszym miksie do 2030 r . 66% energii pochodziło z OZE

--Nielsen: Sprzedaż mocnych alkoholi w I półr. wzrosła o 6,7% r/r do 143 mln l, a wartościowo o 8,89% r/r do 7,3 mld zł

--Wprowadzenie kas fiskalnych w postaci oprogramowania na smartfon lub tablet grozi rozszczelnieniem systemu i zmniejszeniem wpływów do budżetu wg producentów urządzeń do rejestracji sprzedaży

--PGE: W ramach projektu z KGHM może powstać do 500 MW fotowoltaiki

--Czopek z ME: Projekt regulacji dla energetyki wiatrowej offshore w ciągu 2 mies.

--Debiut akcji Selvity CRO na GPW nastąpi do 25 października 2019 r.

--Art Games Studio zanotowało ok. 2 tys. sztuk pobrań gry 'Unlucky 7'

--Indeks WIG20 spadł o 1,74% na zamknięciu we wtorek

--Tauron 'rozgląda się' za kolejnymi farmami wiatrowymi do przejęcia

--PKN Orlen: Propozycje środków zaradczych dot. fuzji z Lotosem we IX

--PKN Orlen chce zgłosić roszczenia wobec strony rosyjskiej ws. ropy do końca br.

--Elektrobudowa: Terminu uzgodnienia term sheet został wydłużony do 17 IX

--ME opublikowało rozporządzenia ws. nowego mechanizmu wsparcia kogeneracji

--PERN może wystąpić do Trensnieftu z roszczeniami dot. wstrzymania dostaw ropy

--PERN: W polskim systemie jest wciąż ok. 500 tys. ton zanieczyszczonej ropy

--Wskaźnik PMI dla przemysłu USA spadł do 50,3 pkt w VIII wg fin. danych

--Giełdowy Indeks Produkcji GIP60 spadł o 7,08% m/m do 796,9 pkt w VIII

--Przychody VRG wzrosły o ok. 44,1% r/r do ok. 86,1 mln zł w sierpniu