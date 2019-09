Przegląd prasy

--Wartość obietnic wyborczych dla emerytów sięga od 13 mld zł w przypadku Lewicy do 28 mld zł w przypadku PSL -Koalicji Polskiej wg szacunków gazety

--Wiceprezes EBI: Nie widzimy spowolnienia w Europie, wręcz przeciwnie - napływa do nas więcej projektów, niż jesteśmy w stanie sfinansować

--Bugaj z AXA: Wyceny w USA są już wysokie, co sugeruje, że potencjał wzrostu może być tam wbrew pozorom mniejszy niż np. w Polsce

--Pod Starogardem Gdańskim wkrótce ruszy nowy zakład AQ Wiring Systems; firma zwiększy zatrudnienie do 600 osób

--Niebawem będzie gotowa nowa strategia IT Poczty Polskiej, która ma spowodować jej transformację cyfrową; budżet przedsięwzięcia to około 600 mln zł

--KNF: Zysk netto ubezpieczycieli wzrósł r/r do 4,09 mld zł w I poł. 2019 r.

--Indeks WIG20 spadł o 0,61% na zamknięciu we czwartek

--Skanska wprowadziła do sprzedaży 93 lokale w 'Jaśminowym Mokotowie' w Warszawie

--OECD obniżyła prognozy wzrostu PKB dla USA - do 2,4%, strefy euro do 1,1% w br.

--MPiT oczekuje wzrostu produkcji przemysłowej o blisko 5% r/r we wrześniu

--BIG InfoMonitor: Łączny dług z tytułu kar za jazdę bez biletu to 128 mln zł

--EBC: Nadwyżka na rachunku obrotów bież. strefy euro to 21 mld euro w lipcu

--PIU: Wydatki na ubezpieczenia zdrowotne wzrosły o 12% r/r do 430 mln zł w I poł.

--TXM złożył plan restrukturyzacyjny; chce, by układ wszedł w życie w II kw. 2020

--Sieć stacji paliw AS 24 w Polsce przekroczyła 30 placówek

--Przychody Esotiq & Henderson wzrosły o ok. 33% r/r do ok. 18 mln zł w VIII