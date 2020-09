Przegląd prasy

--Kruk wyemituje obligacje serii AK1 o wartości nominalnej do 25 mln zł

--ElectroMobility Poland: Ok. 70% Polaków rozważa zakup samochodu elektrycznego

--Grupa PGE chce mieć instalacje PV o mocy ok. 2,5 GW w 2030 r.

--Kościński: Rezerwa środków na rachunkach budżetowych to ponad 125 mld zł w VIII

--GfK: Spadki wydatków w handlu mogą sięgnąć do 21% w dużych aglomeracjach

--PAIH: Comensal ma umowę na dostawę narzędzi budow. do sieci marketów DIY w USA

--Comp uruchamia aplikację mobilną do zakupów dla 10 tys. sklepów tradycyjnych

--JR Holding wprowadzi Saule Technologies na giełdę do połowy 2021 r.

--Przychody TIM wzrosły wstępnie o 11,3% r/r do 70,7 mln zł w sierpniu

--PSH Lewiatan planuje otwarcie kolejnych kilkudziesięciu placówek do końca roku

--Lokum Deweloper liczy na sprzedaż ok. 500 mieszkań w 2020 r.

--Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t spadła o 27,07% r/r w VIII

--Unilever wyda 1 mld euro, aby usunąć węgiel kopalny ze swoich produktów do 2030

--Ipopema: Sektor budowlany spadnie o 3,7% r/r do 215,58 mld zł w 2020 r.

--Przychody VRG wzrosły o ok. 1,3% r/r do ok. 87,9 mln zł w sierpniu