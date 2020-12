Przegląd prasy

--Dostęp do leczenia chorób, które najczęściej przyczyniają się do śmierci, pogorszył się wraz z pandemią, jak wynika z danych NFZ

--Dworczyk: Mamy ambicje, żeby zapanować nad pandemią w 2021 r., a to znaczy, że mamy 11 miesięcy na to, by zaszczepić 15-18 mln osób

--Dworczyk: Mamy zgłoszenia 8319 zespołów, co da ok. 3,4 mln szczepień miesięcznie

--Agora: US przedłużył funkcjonowanie podatkowej grupy kapitałowej do 31 XII 2021

--Zgłoszenia kandydatów do Business Angel of the Year Award - do 7 stycznia 2021