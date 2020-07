Przejęcie Lotosu i PGNiG. Moody's pozytywnie ocenia działania PKN Orlen

Głos w dyskusji zabrała jedna z trzech największych agencji ratingowych na świecie. Moody's pozytywnia ocenia działania z perspektywy PKN Orlen. Do oceny ratingowej spółki zmieniła nastawienie z negatywnej do pozytywnej. Co to zmienia? Wcześniej istniało zagrożenie obniżki ratingu Orlenu. Teraz bliżej firmie do poniesienia oceny.