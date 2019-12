technologie 1 godzinę temu

Przychody Asbisu wzrosły o 1% r/r do ok. 202 mln USD w listopadzie

Asbisc Enterprises Plc wypracował w listopadzie 2019 roku skonsolidowane przychody na poziomie ok. 202 mln USD, co oznacza wzrost o ok. 1% r/r, podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.