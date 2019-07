Przychody grupy kapitałowej ze sprzedaży internetowej w czerwcu 2019 r. wyniosły ok. 1,2 mln zł i były wyższe o ok. 60% r/r. Narastająco, w okresie styczeń - czerwiec 2019 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży internetowej wyniosły ok. 7,7 mln zł i były wyższe o ok. 110% niż w analogicznym okresie 2018 r., czytamy dalej.