Punch Punk Games chce wejść na NewConnect w 2020 po kampanii crowdinvestingowej

"Punch Punk Games to kolejna spółka z Grupy PlayWay, która zdecydowała się na nasze wsparcie przy pozyskaniu finansowania. Zainteresowanie ostatnimi ofertami pokazuje, że na rynku jest sporo miejsca na ciekawe i ambitne projekty z branży gamingowej. Takim na pewno jest studio kierowane przez Krzysztofa Grudzińskiego. Tworzone przez nich gry są bardzo wysoko oceniane przez klientów i recenzentów" - powiedział przez INC Paweł Śliwiński, cytowany w komunikacie.

W roku 2020 studio planuje jedną dużą premierę gry FPP "This is The Zodiac Speaking", której wydawcą będzie Klabater. Gra ukaże się jednocześnie na PC, Xbox One, Playstation 4 i Nintendo Switch. Premiera planowana jest na 24 września. Z kolei w 2021 r. PPG planuje premierę gier VR "Moonshine" oraz "Aida", której projekt uzyskał dofinansowanie z programu Kreatywna Europa w kwocie 137 tys. euro, zapowiedziano.