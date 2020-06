PZPB: Wydajność dużych firm budowlanych spadła o 5-20% w czasie pandemii

"Budownictwo należy do nielicznych sektorów, które, jak dotąd, wykazują relatywnie dużą odporność na utrudnienia w funkcjonowaniu gospodarki wywołane epidemią COVID-19 (m.in. z powodu uniknięcia odgórnej decyzji, która wymusiłaby na firmach wstrzymanie robót budowlanych, do czego doszło np. w Austrii czy Belgii). Wszystkie duże firmy wykonawcze kontynuują prace budowlane w warunkach zaostrzonego reżimu sanitarnego z wydajnością o ok. 5-20% niższą w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii [...] Wyraźnie kontrastuje to z kilkudziesięcioprocentowym spadkiem aktywności budowlanej w krajach Europy Zachodniej" - czytamy we wnioskach z raportu.