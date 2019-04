PZPM: Liczba rejestracji autobusów używanych spadła o 1,3% r/r do 236 w II

"W lutym na rynku sprowadzanych, używanych autobusów odnotowaliśmy 236 rejestracji, o 3 szt. mniej niż rok wcześniej (-1,3%). Mimo że było to poniżej średniomiesięcznej z ub.r. (262 szt.), jak i z 2017 r. (277 szt.), sytuacja była stabilna. Wszystkie segmenty wykazały wzrost, jedynie zmniejszyła się grupa autobusów bez informacji o podrodzaju i przynależności do segmentu funkcjonalnego (z 36 w lutym ub.r. do 6 w br.). Najwięcej sprowadzono autobusów turystycznych (78 szt.; +16%). Następnie międzymiastowych, których zarejestrowano 68 (+6%) oraz MINI z liczbą 52 rejestracji (+1 szt). 'Plus' zagościł też w kategorii autobusów miejskich, których sprowadzono 30 (+ 9 szt. / +43%). Pojawiły się też dwa pojazdy szkolne, których nie było w lutym ub.r." - czytamy w komunikacie.

W styczniu zarejestrowano w Polsce 228 używanych autobusów; w lutym 236 szt., co daje skumulowany wynik na poziomie 464 szt. (-33 szt. / -6,6%). Te dane pokazują, że w Polsce liczba zarejestrowanych nowych pojazdów zbliża się do poziomu importu używanych autobusów, co do tej pory wydawało się niemożliwe. W 2017 roku pojazdów używanych zarejestrowano o 1,4 raza więcej niż pojazdów fabrycznie nowych (3 321 szt. do 2 292 szt.), a w 2018 roku był to poziom o 1,2 raza wyższy (3 150 szt. do 2 706 szt.), podano również.

"Wśród sprowadzonych od początku roku autobusów dominują pojazdy z normą emisji Euro IV produkowane w latach 2005-2009 (40% udział). Drugą grupę pod względem popularności stanowiły autobusy produkowane w latach 2000-2004 (35% udział) czyli z emisją spalin na

poziomie Euro III. Trzecią starsze - z lat 1996-1999 z normą Euro II (4%)" - czytamy dalej.

W pierwszych dwóch miesiącach 2019 roku ponownie marka Mercedes-Benz jest zdecydowanym liderem na rynku sprowadzanych do Polski, używanych autobusów. W tym okresie zarejestrowano łącznie 120 szt. (-30 szt. / -20% w porównaniu z sytuacją sprzed roku). Mercedes zajmuje 26% w rynku, co oznacza udział o 4,2 pkt. proc mniejszy niż rok wcześniej. Największa część autobusów tej marki reprezentowała kategorię MINI - 49 szt., gdzie marka ma prawie 50-proc. udział. To efekt cały czas dużego popytu na takie konstrukcje jak Sprinter czy Vario,

dzięki którym Mercedes-Benz zajmuje tutaj niekwestionowaną pozycję lidera, podsumowano w rankingu marek.

Tagi: transport, logistyka, giełda , wiadomości , giełda na żywo

komentarze +1 +1 ważne smutne ciekawe irytujące