Quercus TFI: Spółki, które ucierpiały w br. mogą dać 2-cyfrowy zwrot w 2021 r.

"Trzeba szukać spółek, które słabo zachowywały się w tym roku. Na tych spółkach - w naszej ocenie - powinniśmy osiągać dwucyfrowe stopy zwrotu w przyszłym roku. Spodziewamy się, że przyszły rok dla naszego rynku powinien być bardzo udany. Powrót w kierunku szczytów wszech czasów jest jak najbardziej możliwy" - powiedział Buczek podczas webinaru.

Jak podkreślił, wyceny wielu spółek na Giełdzie Papierów Wartościowej w Warszawie (GPW) są niskie, nastroje inwestorów są dalekie od euforii, zaś przenoszenie środków z nieoprocentowanych depozytów do funduszy dopiero zaczyna się. W 2020 r. były dwie doskonałe momenty do zakupu akcji - marzec i październik. Obecne nastroje inwestorów ciągle są daleko od optymizmu, dlatego warto akumulować polskie akcje.

Według Buczka, szczepionki na koronawirusa znacząco zwiększają szansę na pokonanie pandemii w 2021 r. i stopniowy powrót do normalności.

"Te sektory, które ucierpiały - banki, czy sektor lotniczy, to tam trzeba szukać szans, bo 2021 to będzie rok wyjścia z koronawirusa, będziemy w połowie drogi do osiągnięcia wysokiej formy. Wysoką formę powinny te sektory, które zostały poturbowane w 2020 roku osiągnąć w 2022 roku. Ale duża część tego, co nastąpi w 2022 roku zostanie wyceniona już w trakcie 2021 roku" - podkreślił prezes.

Szczególnie duża przestrzeń na wzrost wartości jest w bankach.

"Niektóre banki potaniały w tym roku o 30-40%. Spadki od początku roku w niejednym przypadku sięgały 50%, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Widać w ostatnich tygodniach, że sektor bankowy zaczął odrabiać straty i myślę, że bardzo by pomogło uregulowanie kwestii frankowej, zgody banków na jakiś wariant, który nie będzie powodował, że banki będą się sądziły z klientami kolejne 10 lat. Tam widzimy najwięcej wartości, ale jest cała rzesza spółek, które są cały czas nisko wyceniane" - zaznaczył.

Wśród faworytów Quercus TFI są m.in. Erbud czy Oponeo.pl.

"Jeżeli chodzi o spółki, które zajmują się ochroną środowiska, to Mo-Bruk, wśród deweloperów mieszkaniowych głównym celem pozostałe Dom Development. Ze spółek nowych technologii radzili byśmy uważać - przykład CD Projektu pokazuje, że jeśli oczekiwania są nadmierne, później spółka nie jest w stanie im sprostać" - powiedział prezes.

Quercus TFI oczekuje, że w 2021 r. WIG powinien dotrzeć do poziomu 60-65 tys. pkt.

"W tej chwili jesteśmy na poziomie 55 tys. punktów, w związku z tym, zakładając 60-65 tys. pkt w 2021 roku, mówimy o wzroście rzędu 10-20% jako prognoza dla części akcyjnej" - powiedział Buczek.

Prezes spodziewa się, że w 2021 roku dobra passa spółek technologicznych może być kontynuowana.

"Rok 2020 to był rok koronawirusa - w związku z tym też spółek technologicznych, które 'skorzystały' z pandemii. Zakładamy, że rok przyszły będzie przede wszystkim rokiem spółek, które w tym roku miały trudniejsze chwile, ucierpiały mocniej, tak jak w przypadku polskiego - rynku sektor bankowy. Ale to nie oznacza, że spółki technologiczne nie będą pozwalały zarabiać. Cały czas uważamy, że w spółki technologiczne w dłuższym okresie warto jest inwestować" - powiedział prezes.

Buczek ocenił, że rynek obligacji korporacyjnych wygląda bardzo dobrze mimo, że niektóre sektory borykały się z problemami I i II fali pandemii i ograniczoną działalnością.

"To, co dyktuje warunki, to jest przepływ pieniędzy z depozytów do funduszy inwestycyjnych. Mniej więcej tempo przepływu w tej chwili to jest 2,5 mld zł miesięcznie i powinno się utrzymywać w kolejnych miesiącach. Część tych pieniędzy jest wydawana na obligacje skarbowe, część na korporacyjne. I widać, że popyt na te instrumenty, szczególnie wśród tych emitentów, którzy cieszą się stabilną sytuacją finansową, dobrą reputacją, jest bardzo duży. Spready, różnice w oprocentowaniu pomiędzy tym, co płacą korporacje, a tym, co oferują obligacje Skarbu Państwa są niewysokie i ten popyt będzie utrzymywał się w 2021 roku" - powiedział prezes Quercus TFI.

Według zarządzającego Quercus TFI Mariusza Zaróda, w przyszłym roku należy oczekiwać znaczącego spadku rentowności obligacji.

"Rok obecny był wspomagany obniżkami stóp, rentowność obligacji na całym rynku spadała, czego już nie oczekujemy w takiej dużej skali w roku 2021. Wydaje się, że gdybyśmy mieli szacować zwrot na przyszły rok, to te stopy zwrotu z rynku bieżącego trzeba by podzielić przez 2 - a więc blisko do 3% na funduszach obligacji skarbowych i blisko 1,5% w przypadku funduszu dłużnego krótkoterminowego" - powiedział Zaród podczas webinaru.

Jak zaznaczył, te stopy zwrotu pewnie trzeba będzie osiągnąć w sposób inny niż w poprzednich latach.

"Nie wystarczy tak, jak było dotychczas - kupić obligacje 1 stycznia i trzymać je do 31 grudnia i wiadomo było, że się zarobi, bo rentowność spada. Teraz na rynku będzie wymagana dużo większa aktywność - częstsze kupowanie obligacji, sprzedawanie, obrót portfelem dużo większy. My dodatkowo zabezpieczamy część portfela, kupując do portfeli obligacje indeksowane in patio, które pozwalają zarabiać w czasie podwyższonej inflacji. To również powinno sprzyjać wyższej stopie zwrotu zarządzanych portfeli" - podkreślił Zaród.

"Trzeba czekać na kolejne okazje, w ten sposób rentowność portfela może być wysoka, ale nie oczekujmy zwrotów, jak w poprzednich latach. 6% na funduszu obligacyjnym długo nam się nie powtórzy"- uważa zarządzający.

Zaród podkreślił, że w związku z brakiem podwyżek stóp procentowych mamy przed sobą 2,3, a może nawet i 4 lata bardzo niskich stawek na lokatach bankowych, co powinno powodować, że środki z lokat bankowy stopniowo będą uciekały.

"Mogą one uciec w stronę nieruchomości, mogą uciec w stronę złota, czy mogą być po prostu trzymane w skarpecie, natomiast spora część tych środków wiemy, że przepływa w stronę TFI. Oczekujemy, że skala wzrostu aktywów w TFI będzie kontynuowana w roku przyszłym. Środki z depozytów będą stopniowo przesuwane w stronę funduszy inwestycyjnych" - powiedział zarządzający.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.