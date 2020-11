R.Power pozyskał 530 mln zł finansowania, zbuduje farmy PV o łącznej mocy 183 MW

"Wielkoskalowa fotowoltaika staje się w Europie coraz popularniejszym i tańszym źródłem pozyskiwania energii. Jako R.Power chcemy mieć w tym swój udział. Jesteśmy największym developerem farm PV w Polsce i w roku 2020 awansowaliśmy do top 10 największych developerów PV w Europie. Dynamicznie się rozwijamy, realizując projekty nie tylko na rodzimym rynku, ale także we Włoszech czy Portugalii. Naszą aspiracją jest rozszerzenie naszej działalności do co najmniej 10 rynków zagranicznych w ciągu najbliższych kilku lat" - powiedział prezes Przemek Pięta, cytowany w komunikacie.