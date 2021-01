Rachunki za prąd w górę. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził kolejne taryfy

Będzie drożej. To już pewne. Paradoksalnie mimo niższych stawek u niektórych operatorów, rachunek Kowalskiego wzrośnie. Jak to możliwe? Wszystko za sprawą opłaty macowej

URE poinformował o spadku stawek własnych w taryfie Enea Operator. O ile? Wyniesie on średnio 1,7 proc. dla wszystkich grup odbiorców (To oznacza spadek o 2,2 proc dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G111). Również w taryfie Tauron Dystrybucja cena spadnie średnio o 1,5 proc ( czyli 1,7 proc, dla grupy G11) - informuje urząd.

Mimo tego od 1 stycznia 2021 roku dystrybutorzy energii pobierają od odbiorców także tzw. opłatę mocową. Uwzględniając tę opłatę, średni wzrost rachunku w części dystrybucyjnej dla wszystkich grup odbiorców przyłączonych do sieci obu dystrybutorów wyniesie ok. 20 proc. (wzrost o ok. 15 proc. dla odbiorców w gospodarstwach domowych w grupie G11 ).

Oznacza to, że odbiorcy w najczęściej występującej grupie taryfowej G112 zapłacą tym dystrybutorom średnio od ok. 6-7 zł więcej miesięcznie, przy czym zmiana ta uwzględnia już stawkę opłaty mocowej, wyjaśniono. To w skali roku wyniesie około 84 zł do rachunku.