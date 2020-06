RADPEC ma 150 mln zł kredytu z BGK na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

RADPEC przeznaczy pieniądze na realizację projektu obejmującego modernizację istniejących kotłów w Ciepłowniach Północ i Południe. Planowane nakłady na inwestycję to ok. 168 mln zł, z czego 150 mln zł będzie pochodziło z kredytu bankowego, a ok. 18 mln zł to wkład własny. Okres kredytowania wynosi 20 lat, podano.

Modernizacja ciepłowni będzie polegała na wyposażeniu kotłów w instalacje oczyszczania spalin oraz zwiększeniu wydajności instalacji odpylania workowego. Dzięki planowanej przez RADPEC inwestycji radykalnie zmniejszy się emisja gazów i pyłów do powietrza (SO2 - siedmiokrotnie, NOx - dwukrotnie oraz pyłów - ponad pięciokrotnie). Dzięki temu ciepłownia spełni wymogi prawne wynikające z Dyrektywy IED i Konkluzji BAT. Dotyczą one wartości emisyjnych, które zostały określone w pozwoleniach zintegrowanych dla obu ciepłowni. Pozwoli to uniknąć ewentualnych kar za przekroczenie - od 1 stycznia 2023 - dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń lub podwyższonych o 500% opłat za brak pozwolenia. Niedostosowanie do przepisów może bowiem, zgodnie z prawem, skutkować cofnięciem pozwoleń zintegrowanych. W wyniku realizacji inwestycji zmniejszą się też opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska wnoszone do marszałka województwa, podkreślono.