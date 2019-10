Rafako liczy na kontrakty związane z modernizacją małych ciepłowni węglowych

"Jeśli chodzi o energetykę węglową, to trzeba sobie jasno powiedzieć, że ostatnio ukończone inwestycje, czy ostatnie modernizacje, które doprowadzają polską energetykę do stanu, w którym będzie mogła funkcjonować w nowych normach emisyjnych, w nowych BAT-ach po 2021 r. też będzie powodowało, że ten sektor prawdopodobnie nie zakończy inwestycji, zwłaszcza w obszarze modernizacji i dostosowania do coraz bardziej zaostrzających się norm emisyjnych. Zakładamy więc, że inwestycje w obszarze ochrony środowiska będą cały czas przez naszych klientów kontraktowane" - stwierdziła Wasilewska-Semail.