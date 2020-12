RE przyjęła wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027

"W następnych wieloletnich ramach finansowych, finansowanie UE będzie ukierunkowane na nowe i wzmocnione priorytety w obszarach polityki UE, w tym na transformację ekologiczną i cyfrową. Polityka spójności i wspólna polityka rolna będą nadal otrzymywać znaczne fundusze i będą podlegać modernizacji , aby mogły jak najlepiej przyczynić się do ożywienia gospodarczego Europy oraz do zielonych i cyfrowych celów UE" - czytamy w komunikacie.

UE ma wydatkować 132,8 mld euro w jednolitego rynku, innowacji i technologii cyfrowych, a 377,8 mld euro na spójność i wzmocnienie gospodarek państw unijnych. Kwoty te wzrosną odpowiednio do 143,4 mld euro i 1 099,7 mld euro, przy uwzględnieniu dodatkowego finansowania z NextGenerationEU, w tym pożyczek dla państw członkowskich. Kolejne 356,4 mld euro zostanie przeznaczone na obszar zasobów naturalnych i środowiska (przy uwzględnieniu instrumentu NextGenerationEU będzie to 373,9 mld euro.

Z budżetu UE zostanie sfinansowana praca 10 tys. funkcjonariuszy straży granicznej pozostających do dyspozycji Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej do 2027 r. W dziedzinie bezpieczeństwa i obrony zostanie utworzony nowy Europejski Fundusz Obronny, ustanowiony w celu promowania konkurencyjności, wydajności i innowacyjności obronnej, technologicznej i przemysłowej bazy UE.

W celu wdrożenia unijnego instrumentu naprawczego NextGenerationEU decyzja w sprawie zasobów własnych będzie musiała zostać zatwierdzona we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z ich wymogami konstytucyjnymi. Na mocy decyzji Komisja zostanie w drodze wyjątku upoważniona do pożyczenia do 750 mld euro w cenach z 2018 r. na rynkach kapitałowych w celu zaradzenia skutkom kryzysu związanego z COVID-19.