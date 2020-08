Robyg ma umowę z mBankiem zapewniającą priorytetowe warunki procedur kredytowych

"Nasi klienci chętnie korzystają z bezpłatnej pomocy współpracujących z nami ekspertów finansowych w zakresie wyboru kredytu i skompletowania niezbędnej dokumentacji. Doskonała znajomość procedur oraz rynku finansowego pozwala na wsparcie klientów, a tym samym ułatwienie im pozyskania finansowania na zakup swojego M. Teraz - dzięki długoterminowej umowie z mBankiem - dajemy dodatkowe korzyści, w tym przyspieszenie procedur, priorytet dla wniosków naszych klientów oraz niższe koszty postępowania kredytowego. Nasi klienci mogą być pewni, że będą potraktowani z należytą uwagą i uzyskają najlepsze warunki kredytowe. Widzimy, że zainteresowanie kredytami hipotecznymi powróciło do wcześniejszych poziomów - finansowanie bankowe mieszkań nadal jest atrakcyjne ze względu na niskie stopy procentowe. Według ekspertów takie oprocentowanie utrzyma się w długim terminie - zatem zakładamy, że popyt na kredyty hipoteczne będzie rósł. Ułatwienie procedur jest zatem niezbędnym i ważnym elementem przy decyzji o zakupie mieszkania" - powiedziała dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Robygu Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.

Robyg to deweloper realizujący inwestycje w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu. Był notowany na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r. do 2018 r. W 2019 r. Robyg zakontraktował ok. 2 570 lokali.