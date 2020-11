Robyg rozpoczyna inwestycje w Poznaniu od budowy infrastruktury za 20 mln zł

"Najważniejsze dla nas to przywrócenie tego terenu do użytku publicznego przy zachowaniu historycznego charakteru miejsca, jednocześnie zapewniając liczne tereny zielone. Chcemy, aby to miejsce stało się ważnym centrum rekreacyjnym dla mieszkańców, a także przyciągało turystów - musi zatem uwzględniać pełną ofertę usługową, rozrywkową, rekreacyjną, gastronomiczną, hotelową i mieszkaniową. Wybudowana przez Robyg kładka nad Wartą przyczyni się do połączenia dwóch części Wartostrady - od ul. Św. Wincentego z ul. Szelągowską w sąsiedztwie Cytadeli. W naszej firmie dużą wagę przykładamy do ochrona zasobów naturalnych, która jest dla nas bardzo ważna, czego wyraz dajemy m.in. przez ekologiczne rozwiązania stosowane na naszych osiedlach. Dzięki temu chronimy środowisko naturalne - a jednocześnie przywracamy miastu i mieszkańcom tereny, które wcześniej były zapomniane. Nie działamy w oderwaniu od otoczenia i bez wpływu na nie. Mamy świadomość, jak ważną przestrzenią dla Poznaniaków jest Ostrów Tumski i dlatego przy

projektowaniu tego terenu chcielibyśmy zachować jak najwięcej istniejącej zieleni i nasadzić nową - czym podkreślimy wyjątkowy charakter tego miejsca" - powiedział wiceprezes Artur Ceglarz, cytowany w komunikacie.