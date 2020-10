Robyg wprowadza do oferty 190 mieszkań w inwestycji Praga Deco w Warszawie

"Z danych GUS za 2019 r. wynika, że na jednego Polaka przypada 28,7 m2 mieszkania. To o 2 metry więcej niż przed 5 laty, a o ponad 4 metry więcej niż 10 lat temu. Jednak porównując do danych europejskich to wciąż słaby wynik. Nadal największą popularnością cieszą się mieszkania dwupokojowe - to aż 43% łącznej sprzedaży deweloperów. Jednak rośnie zainteresowanie lokalami trzypokojowymi o powierzchni 50-55 m2 - ich sprzedaż sięga już 34% całkowitej liczby transakcji. Inwestycja Praga Deco wpisuje się w te preferencje i jest doskonale zlokalizowana - to zaledwie 6 kilometrów od ścisłego centrum Warszawy" - powiedziała, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław Joanna Chojecka, cytowana w komunikacie.