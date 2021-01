Ropa naftowa coraz droższa. Seria podwyżek najdłuższa od dwóch lat

Baryłka ropy typu West Texas Intermediate na nowojorskiej giełdzie o poranku (polskiego czasu) była wyceniana nawet na 53,92 dolary. To oznacza wzrost notowań o niecałe 2 dolary w porównaniu z kursem sprzed 24 godzin.

To już siódmy dzień z rzędu, gdy ceny ropy idą w górę. W sumie w tym czasie zdrożała o kilkanaście procent. Surowiec w USA tak długiej serii zwyżek nie notował od lutego 2019 roku.

Na fali wznoszącej notowania ropy są od początku listopada 2020. Od tamtego czasu surowiec poszedł w górę o 60 proc. A to i tak nic w porównaniu ze szczytem paniki na rynkach w kwietniu, gdy w pewnym momencie wycena "czarnego złota" spadła do zaledwie kilku dolarów.

Dlaczego ropa tak zdecydowanie drożeje? W USA maleją zapasy surowca, a to dodaje impetu do wzrostów cen od początku nowego roku. Amerykański Instytut Paliw (API) podał w swoim wtorkowym raporcie, że zapasy ropy w USA spadły w ubiegłym tygodniu o 5,82 mln baryłek. To już 5. z kolei tydzień spadków zapasów.