Rosja ma problem ze sprzedażą ropy. 14 tankowców utknęło

Agencja podsumowuje, że taka ilość surowca odpowiada ponad miesięcznej produkcji (dokładnie 45 dni) projektu Sachalin-1, który był flagowym przedsięwzięciem koncernu Exxon Mobil w Rosji. Amerykanie wycofali się z rynku rosyjskiego po wybuchu wojny w Ukrainie. To storpedowało inicjatywę, która do dziś nie wróciła do poziomu produkcji sprzed inwazji.