Rosja ograniczy eksport surowców. Putin podpisał specjalny dekret

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał we wtorek dekret o "specjalnych środkach ekonomicznych w zagranicznej działalności gospodarczej" - informuje rosyjska agencja RIA Novosti. Ma to być zakaz eksportu surowców poza granice Rosji. Lista surowców i towarów objętych zakazem oraz krajów, których ma on dotyczyć, zostanie dopiero zaprezentowana.