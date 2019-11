Rosjanie mogą zablokować inwestycję Azotów na półtora roku. Ogromny cios w kluczowy projekt

Jeśli odrzucić motywy polityczne, to może być to jeden z powodów, dla których Rosjanie nie zgodzili się na dofinansowanie przez Azoty wielkiej inwestycji, zapowiadanej w marcu przez premiera Morawieckiego . Rosyjski akcjonariusz oprotestował plany budowy nowego zakładu nad Zalewem Szczecińskim na walnym zgromadzeniu w poprzedni piątek i kazał ten protest zaprotokołować.

Nie bez powodu to protokołowanie. To umożliwi zaskarżenie uchwały. Acron ma bowiem prawo uważać, że uchwała godzi w interesy spółki, której akcje posiada.

- Powództwo składa się w terminie miesiąca od dnia podjęcia uchwały, a wyrok obowiązuje od chwili uprawomocnienia się. To oznacza, że do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia uchwała taka jest skuteczna mimo jej zaskarżenia - tłumaczy money.pl adwokat Eryk Malewski, partner w kancelarii Axelo Prawo i Podatki dla Biznesu.

Porozumienie z Rosjanami?

- Takie działanie nie jest przypadkowe. Już w latach 2011-2012 mieliśmy do czynienia z próbą wrogiego przejęcia Grupy Azoty przez Rosjan, co miało wielu popleczników wśród polskich elit - mówił w środę prezes Grupy Azoty Wojciech Wardacki , podczas emocjonalnego wystąpienia przy okazji publikowania wyników finansowych spółki.

Co chcą ugrać Rosjanie

- Wiemy, że Acron inwestuje w produkcję soli potasowej. My jesteśmy dużym odbiorcą tego produktu. Byłoby korzystniej dla obu stron, gdybyśmy kupowali ją od naszego mniejszościowego akcjonariusza. Dla nich byłaby to nawet podwójna korzyść. Z jednej strony mieliby stabilnego odbiorcę soli potasowej. A z drugiej - przełożyłoby się to na wyniki Grupy Azoty, co odczuliby w poziomie dywidendy - dodał Wardacki.