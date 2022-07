Rynek reaguje na działania Kremla. We wtorek gaz mocno drożeje

We wtorek wieczorem cena gazu ziemnego w holenderskim hubie TTF skoczyła o 21 proc. ustanawiając nowy rekord - 214 euro za MWh. Amerykańska ropa WTI tanieje o 1,5 proc. do 95 dolarów za baryłkę, a odmiana Brent zniżkuje o 0,7 proc. do 104 dolarów za baryłkę.