Rząd chce w I kw. wydłużyć wsparcie dla przedsiębiorców do maks. 3 mies.

Przyjęcie rozporządzenia planowane jest na I kw. Jego celem jest wzmocnienie pierwotnie zakładanej pomocy, skierowanej do przedstawicieli poszczególnych branż. Rozporządzenie ma zostać wydane na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, która umożliwia Radzie Ministrów zarówno poszerzenie kręgu branż, uprawnionych do świadczeń pomocowych, jak też wydłużenie okresu wsparcia.

- wypłatę świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych FGŚP ) na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników - gdy przychód z działalności uzyskany przed złożeniem wniosku był w następstwie wystąpienia COVID-19 niższy o co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w okresie porównawczym; dofinansowanie ma być udzielane na podstawie umowy o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy i przysługiwać przez łączny okres 3 miesięcy kalendarzowych, przypadających od miesiąca złożenia wniosku;

- wypłatę ponownego świadczenia postojowego - przy spadku przychodu w okresie poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do okresu porównawczego; świadczenie ma być udzielane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- dotację na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej - w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 starosta będzie mógł, na podstawie umowy, udzielić dotacji ze środków Funduszu Pracy jednorazowo mikroprzedsiębiorcy i małemu przedsiębiorcy, których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany przed złożeniem wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym; dotacje mają być finansowane ze środków Funduszu Pracy zasilonego środkami Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;

- zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, za okres od 1 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r. lub tylko styczeń 2021 r. - jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek do 31 października 2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym.