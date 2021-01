Rząd chce wydłużyć ograniczenia do 31 I, możliwa będzie kontynuacja rehablitacji

"W projekcie rozporządzenia proponuje przedłużenie do dnia 31 stycznia 2021 r. terminu obowiązywania zakazów, nakazów i ograniczeń, które obowiązują do dnia 17 stycznia 2021 r." - czytamy w informacji o najistotniejszych rozwiązaniach planowanej regulacji.

Wprowadzono przepis umożliwiający kontynuację przerwanej rehabilitacji , co ma pozwolić na wykorzystanie przez pacjenta przysługującego mu czasu jej trwania, określonego przepisami prawa, i osiągnięcie założonego celu terapii.

"Co do zasady, pacjent będzie kontynuował przerwaną rehabilitację u dotychczasowego świadczeniodawcy na podstawie tego samego skierowania. Jeżeli jednak przerwanie rehabilitacji grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta, rehabilitacja będzie mogła być kontynuowana u innego świadczeniodawcy. W tym przypadku podstawą kontynuacji będzie zaświadczenie wystawiane przez świadczeniodawcę, u którego rozpoczęto rehabilitację [...]. Przy wpisie do harmonogramu przyjęć taki pacjent będzie traktowany jako świadczeniobiorca kontynuujący leczenie i nie będzie wpisywany na listę oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej" - czytamy dalej.