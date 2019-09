Rząd przyjął nowelizację ustawy o wsparciu dla budownictwa z tzw. wielkiej płyty

W osobnym komunikacie MIiR podało, że dzięki temu środki z Funduszu Termomodernizacji i Remontów dotrą do szerszego grona odbiorców. Rozszerzony zostanie także zakres prac, na które można otrzymać wsparcie. Dofinansowanie z Funduszu obejmie wzmocnienia ścian w budynkach z wielkiej płyty, montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii oraz remonty budynków komunalnych.

"Nowe przepisy w istotny sposób przyczynią się do zmniejszenia ubóstwa energetycznego. Dofinansowanie będzie można też otrzymać na ocieplenie budynków, podłączenie do sieci cieplnej oraz na zamontowanie mini instalacji odnawialnych źródeł energii, mogą to być np. panele fotowoltaiczne" - powiedział minister Jerzy Kwieciński, cytowany w komunikacie resortu.