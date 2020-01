Samar: Liczba rejestracji nowych aut o DMC do 3,5 t wzrosła o 4,11% w 2019 r.

Pod względem liczby zarejestrowanych pojazdów był to najlepszy grudzień od 2000 roku. Jednocześnie był to jedyny miesiąc od sierpnia 2018 roku (czyli miesiąca, w którym zanotowano wyjątkowo wysoką sprzedaż ze względu na mające wejść w życie we wrześniu ub. roku restrykcyjne zmiany w przepisach dotyczących pomiarów zużycia paliwa - norma WLTP), w którym liczba rejestracji przekroczyła 60 tys. sztuk. Należy zwrócić uwagę na fakt, że ubiegłoroczny grudzień miał dwa dni robocze więcej od analogicznego miesiąca w 2018 r., wyjaśnia Samar.