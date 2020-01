Samar: Rejestracje nowych samochodów użytkowych spadły o 1,36% r/r w 2019 r.

"Od stycznia do grudnia 2019 roku wydziały komunikacji zanotowały w swoich bazach danych 110 090 nowych samochodów użytkowych. Był to wynik o 1,36% (1 521 sztuk) mniejszy w porównaniu z rezultatem roku 2018" - czytamy w komunikacie.

"Od stycznia do grudnia 2019 r. w Polsce zostało zarejestrowanych 82 248 nowych samochodów dostawczych o DMC do 6. ton, o 0,18% (144 szt.) więcej (r/r). W grudniu 2019 roku w naszym kraju zarejestrowanych zostało 8 778 nowych samochodów dostawczych. To wynik o 39,87% większy niż w listopadzie ubiegłego roku oraz o 6,58% lepszy, gdy zestawimy go z grudniem 2018 roku" - czytamy dalej.