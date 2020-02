"W styczniu 2020 roku w naszym kraju zarejestrowane zostały 5 093 nowe samochody dostawcze o DMC do sześciu ton. To wynik o 41,98% mniejszy niż w grudniu ubiegłego roku oraz o 19,85% (1 261 egz.) słabszy, gdy zestawimy go ze styczniem 2019 roku" - czytamy w komunikacie.