Santander CB: Ponad 60% Polaków na organizację świąt przeznaczy 200-500 zł

"W okresie świątecznym często jednak zapominamy, aby mierzyć siły na zamiary. Jak od lat alarmują takie organizacje, jak np. banki żywności, duża część jedzenia jest marnowana. W badaniu Santander Consumer Banku jedynie niespełna 3% Polaków przyznało się do wyrzucania pozostałych po świętach potraw, jednak jedzenie często zalega w zamrażarkach (niemal 59% wskazań) lub trafia do rodziny czy znajomych (51% - choć w tym roku będzie to utrudnione). Co interesujące, to mężczyźni częściej niż kobiety deklarują, że starają się spożyć wszystko, co zostało przygotowane na świąteczny stół (odpowiednio 51% i 39%). Panie za to wolą rozdać pozostałe potrawy wśród bliskich i przyjaciół (58 do 43%)" - czytamy dalej.