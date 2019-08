Scope Fluidics: Raport wewn. PCR|ONE i BacterOMIC potwierdził osiągnięcie celów

"Uzyskane wyniki jednoznacznie potwierdzają, że kilka miesięcy pracy poświęcone optymalizacji systemu PCR|ONE pod kątem kosztu wytwarzania, poszerzenia panelu wykrywanych genów, oraz zwiększenia jego sprawności analitycznej, zakończyły się powodzeniem. To zasługa całego zespołu Curiosity Diagnostics, oraz świetna podstawa do wdrożenia systemu do produkcji i przeprowadzenia dalszych badań przedklinicznych w środowisku laboratoriów medycznych" - powiedział ISBnews prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki.