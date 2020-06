Selvita prowadzi rozmowy ws. akwizycji z 5 podmiotami, chce sfinalizować 1 w br.

"W obu tych obszarach mamy nieco inne punkty zaczepienia. Jeśli chodzi o Europę Środkowo -Wschodnią, to tutaj skłaniamy się do przejęcia spółek małych i średnich. Te spółki mogą wymagać pewnej reorganizacji. Mamy nadzieję, że dołączając je do Grupy Selvita, uwolnimy ich potencjał i pod naszym szyldem będą w stanie rozwinąć swoje skrzydła. Jeśli chodzi o Europę Zachodnią, ciężko oczekiwać przejęcia jakiejś spółki średniej, czy dużej, bo to są bardzo duże kwoty, które musielibyśmy zapłacić. Tutaj wyszukujemy małe spółki, ale z rozpoznanym brandem na swoim lokalnym rynku, co powoduje, że oczekujemy, że synergią w ramach Grupy Selvita będzie możliwość sprzedaży usług wdrożonych w Polsce po stawkach zachodnioeuropejskich, które są wyższe od tych, które oferujemy" - powiedział Kurdas.