giełda 43 minuty temu

Selvita rozpoczyna budowę księgi popytu w ramach emisji do 2,38 mln nowych akcji

Akcjonariusze Selvity podjęli decyzję o wyemitowaniu do 2,38 mln akcji serii C, co stanowi ok. 15% obecnego kapitału zakładowego, podała spółka. Od dziś rozpocznie się proces budowania księgi popytu. Selvita planuje pozyskać z emisji akcji ok. 90 mln zł, które przeznaczone będą na przyspieszenie rozwoju spółki i zwiększenie skali jej działalności na rynku globalnym.