Senat odrzucił nowelizację ustawy o działach administracji

Z kolei do zadań resortu klimatu należałoby m.in.: wdrażanie polityki klimatycznej UE, ochrona i kształtowanie środowiska, racjonalne wykorzystywanie jego zasobów, kontrola przestrzegania wymagań ochrony środowiska i badania jego stanu, gospodarka odpadami, efektywność energetyczna oraz rozwój i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Najwięcej kontrowersji budził zapis, zgodnie z którym opiekę nad Polonią i Polakami za granicą miałby sprawować Senat i Prezes Rady Ministrów (obecnie jest to kompetencja Senatu). Obawiano się, że mogłoby to oznaczać zmniejszenie funduszy na Polonię, które są do dyspozycji Senatu.