Setanta: All in! Games ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios

All in! Games, z którym Setanta jest w trakcie połączenia, ma umowę wydawniczą z Rivers and Wine Studios, w ramach której będzie odpowiedzialna za marketing oraz wydanie nowego, nieogłoszonego IP na platformach PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PS4 i PS5, podała spółka.