Sfinks złożył wniosek o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Sfinks Polska złożył w czwartek wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o publikację obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu w ramach uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego - poinformowała spółka, która jest właścicielem m.in. restauracji Sphinx.

To ciąg dalszy sprawy, która stała się jasna już we wtorek. Wówczas to Sfinks zapowiedział, że zdecydował się skorzystać z narzędzia w ramach czwartej tarczy antykryzysowej i zapowiedział otwarcie uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego.