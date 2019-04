Sieć 5G. Pierwsza na świecie powstanie z udziałem polskiej firmy

Krakowska firma Comarch coraz mocniej stoi na telekomunikacyjnej nodze. W czwartym kwartale 2018 przychody rosły o 33 proc. rdr. Wynika to między innymi z prac wykonywanych w Korei Południowej nad siecią komórkową najnowszej generacji 5G.

5G, czyli piąta generacja dla użytkowników mobilnych, przyśpieszy internet do kosmicznych prędkości 20 gigabitów na sekundę. Dla porównania, obecne prędkości w 4G nie przekraczają 100 Mb/s. Większe prędkości osiągają łącza światłowodowe, ale nie sa liczone w gigabitach.

To będzie prawdziwa rewolucja w różnych dziedzinach życia. Dla przykładu gry wideo mogą nie potrzebować konsoli, a ludzie komputerów. Przy takich prędkościach wszystko może obsługiwać "chmura".

"Comarch wziął udział w przełomowym dla branży telekomunikacyjnej projekcie, podejmując się całkowitego przebudowania systemów monitorowania zasobów sieci i usług przewidzianych do obsługi nowej sieci 5G koreańskiego operatora LG U+" - podała spółka.

Informacje o pracach Comarchu w Korei Południowej spodobały się giełdzie. Kurs róśł o 9 zł do nawet 190 zł, by później nieco spaść do 183 zł.