Sieć sklepów Spar rozpoczęła współpracę z Everli w zakresie dostawy zakupów

"Od początku roku intensywnie rozbudowujemy różnorodne kanały dostaw i bezkontaktowego odbioru zakupów - zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów. Ze względu na pandemię częściej decydują oni o zmianie dotychczasowych przyzwyczajeń - chociaż nadal chcą korzystać z naszej bogatej oferty produktów świeżych, wysokiej jakości warzyw i owoców , a nawet chrupiącego pieczywa. Dlatego proponujemy kolejną opcję dostaw - przy współpracy z platformą Everli. Chcemy rozszerzać tę usługę na kolejne miasta, bo właśnie w miastach nasze zamówienia online rosną najszybciej. Zależy nam, by klienci mogli szybko otrzymać swoje zamówienie ze sklepu - a w Everli to możliwe już w ciągu kilku godzin. Nasi klienci mogą więc wybrać dostawę w różnych opcjach lub osobisty odbiór zakupów w formule Spar Drive" - powiedział dyrektor e-commerce w sieci Spar Dawid Kaszuba, cytowany w komunikacie.

The Spar Group Ltd. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Johannesburgu w RPA. The Spar Group Ltd. działa również w innych krajach afrykańskich, w tym w Angoli, Zambii, Botswanie, Namibii, Mozambiku, Malawi, Lesotho, Suazi. Firma działa również w Irlandii, południowo-zachodniej Anglii, Szwajcarii i na Sri Lance.