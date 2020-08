SimFabric rozpoczyna produkcję gry 'The Artifact Hunter', debiut w II poł. 2021

Gra "The Artifact Hunter" w pierwszej kolejności zostanie udostępniona na komputery PC oraz Mac. Docelowo trafi także na konsole Nintendo Switch, PS4 i Xbox One, podano w komunikacie.

"Gra 'The Artifact Hunter' stanowi wzmocnienie rozwoju naszej spółki w gatunku gier symulacyjnych. Projekt kierujemy przede wszystkim do miłośników przygody. Nasz symulator będzie nawiązywał do takich przebojów, jak 'Indiana Jones' czy 'Tomb Raider'. Gracz przeniesie się do świata kanadyjskiej mafii lat 20-tych, która zarobiła fortunę na handlu antykami ze zrabowanych grobowców. Zadbamy o to, aby w rozgrywce nie zabrakło wyzwań inspirowanych popularnymi legendami i mitologią. Aktualnie rozpoczynamy prace projektowe, premiera tytułu w wersji na komputery stacjonarne i Mac planowana jest w drugiej połowie przyszłego roku. Planujemy także wydania konsolowe" - powiedział przewodniczący rady nadzorczej SimFabric Emil Leszczyński, cytowany w komunikacie.